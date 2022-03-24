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Окупанти блокують Чернігів і стріляють з артилерії – зведення Генштабу ЗСУ

24 березня, 01:25
На Броварському напрямку ворога зупинено, а на Слобожанському напрямку противник здійснював нанесення артилерійських ударів по Харкову

Російські окупанти бомбардують українські міста. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 23 березня, російським окупантам не вдалося оточити Київ, але водночас ворог продовжує намагатися наступати на столицю, Чернігів, Суми, Харків та Маріуполь.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення за 23 березня

  • Для доукомплектування окупаційних підрозділів у військових комісаріатах Смоленської області проходять заходи з укладання контрактів, також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.
  • У прикордонні з Україною райони Гомельської області республіки білорусь з території росії прибувають залишки підрозділів Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ.
  • Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горінка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва.
  • Противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів.
  • На Броварському напрямку ворога зупинено.
  • На Слобожанському напрямку противник здійснював нанесення артилерійських ударів по місту Харків.
  • У напрямку на Ізюм окупантами здійснено спробу прориву оборони наших військ у районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам’янка, тривають бої.
  • На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь.
  • На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка.
  • На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій.

  • На Чернігівському напрямку противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів, проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України.

  • У напрямку на Суми підрозділи 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні міста, нанесенні артилерійських та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

  • У районі Попасної, за підтримки артилерії, продовжує спроби просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Успіху не мав, зазнав втрат.

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  • Продовжує наносити авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя. Успіху не має.

  • На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не відзначено.

  • На Південнобузькому напрямку противник продовжує інженерне обладнання позицій. Здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

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Війна в Україні 23 березня