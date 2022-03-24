Окупанти блокують Чернігів і стріляють з артилерії – зведення Генштабу ЗСУ

За минулу добу, 23 березня, російським окупантам не вдалося оточити Київ, але водночас ворог продовжує намагатися наступати на столицю, Чернігів, Суми, Харків та Маріуполь.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Для доукомплектування окупаційних підрозділів у військових комісаріатах Смоленської області проходять заходи з укладання контрактів, також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.

У прикордонні з Україною райони Гомельської області республіки білорусь з території росії прибувають залишки підрозділів Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ.

Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горінка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва.

Противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів.

На Броварському напрямку ворога зупинено.

На Слобожанському напрямку противник здійснював нанесення артилерійських ударів по місту Харків.

У напрямку на Ізюм окупантами здійснено спробу прориву оборони наших військ у районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам’янка, тривають бої.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь.

На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка.

На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій.

На Чернігівському напрямку противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів, проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України.

У напрямку на Суми підрозділи 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні міста, нанесенні артилерійських та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

У районі Попасної, за підтримки артилерії, продовжує спроби просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Успіху не мав, зазнав втрат. Реклама

Продовжує наносити авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя. Успіху не має.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не відзначено.