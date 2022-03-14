Окупанти активізувалися: в українських містах чути вибухи

РФ продовжує війну проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. З самої ночі в населених пунктах лунає сирена через загрозу небезпеки.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні"

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Київ

У столиці України окупанти вцілили в житловий будинок. Одразу після цього почалася пожежа в одній із квартир. За інформацією нашого кореспондента, було чути два вибухи. Ймовірно, був запуск ракет.

Рівне

Як повідомляє "Суспільне Рівне", біля міста було чути вибухи.

Війна продовжується

Сидячи у своєму бункері, міжнародний злочинець Володимир Путін продовжує штампувати шалені плани із захоплення хоч чогось в Україні. Тепер у бункері народилася ідея, переодягнути у форму армії Росії білоруських солдатів та відправити їх на вірну загибель в Україну.

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Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. "Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російської Федерації. Вони мають велике бажання одягнути у форму РФ солдатів білоруських військових частин. Багато хто з них відмовляється воювати проти нашої країни. Проте зараз ФСБ Російської Федерації та її служби, які є на території Білорусі, умовляють білорусів перевдягнутися в російську форму і за російськими, скажімо так, лекалами, заходити на нашу територію. Однак ми для цього розвитку події готові і я попереджаю, якщо ми тут знаходимо білорусів, вони матимуть таку ж відсіч, як на сьогодні мають росіяни, разом із чеченцями", — зазначив Данілов. За словами секретаря РНБО, він розділяє росіян та чеченців, бо це два абсолютно різні народи. "На сьогодні чеченці виконують таку функцію, яку свого часу виконували НКВСисти. Коли, якщо хтось відступав, вони стріляли їм у спину. Той випадок, який учора стався на території київської області, коли чеченці застрелили 11 росіян, це взагалі ситуація, яка виходить за межі здорового глузду", – сказав Данілов.

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