Окупанти 24 рази атакували Луганську область – знайдено п'ять тіл загиблих (фото)

Окупанти штурмують Луганську область. Фото: колаж "Сьогодні"

На Луганщині знайшли ще п'ять тіл людей, загиблих від рук російських окупантів. За 4 травня сім потужних артилерійських обстрілів росіяни направили на Сєвєродонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири – на Лисичанськ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів Луганської області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня.

Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної.

"Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним. Зокрема, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менш ніж вісім будинків, три – у Комишувасі, чотири – у Сєвєродонецьку, чотири – у Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську. Також у Сєвєродонецьку в межах міста зайнялася хвойна підстилка", – розповів Гайдай.

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Окупанти обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

У Попасній і Рубіжному їжі та води для людей залишилося на тиждень

Російські окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод. Вони прицільно б'ють по зерносховищах та продуктових складах. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти навмисно завдають ударів по продуктових складах, критичній інфраструктурі та гуманітарних пунктах.

"У них, очевидно, є якісь коригувальники, через що росіяни б'ють досить прицільно по зернових складах, зерносховищах, лікарнях, штабах гуманітарної допомоги, де людям роздають їжу та медикаменти... Б'ють і по критичній інфраструктурі. Перебиті вже магістральні труби газові, перебиті електричні підстанції, тобто навіть воду не можна вже качати", – зазначив Гайдай.

Українська влада намагається навіть за таких умов завозити гуманітарну допомогу мешканцям населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій, – до Лисичанська та Сєвєродонецька.

"З кожним днем, на жаль, ситуація на фронті дедалі більше унеможливлює доставку гуманітарних вантажів до Попасної та Рубіжного. Там дуже важка ситуація. Ми не можемо туди нічого підвезти та евакуювати людей, бо там розстрілюється все", – зазначив Гайдай.

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