На міну наїхав, ногу відірвало. Окупант розповів батькові правду про війну в Україні – перехоплення

СБУ перехопила розмову окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У перехопленій розмові окупант РФ у тимчасово окупованому Ізюмі скаржиться батькові, як намагається уникнути участі у бойових діях та про те, як їх не відпускають додому. Втім, нещодавно йому пощастило – отримав місце водія КамАЗу

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Я зараз у "тилу", на КамАЗі, у взводі немає водіїв, довелося сісти. Краще на КамАЗі тут, ніж там в окопах сидіти", – розповідає окупант.

Коли повернеться додому, не знає, найближчим часом ніхто додому не поїде. "Там командир збирав, типу взагалі на півроку. Приїжджаємо, два тижні відпочиваємо і знову на півроку уйо… (відбуваємо). Відмовну писав, у "відмову" йшов – зі списку прибрали. 36 людей поїхало, мене залишили – зі списку викинули".

Підрозділ російського окупанта зазнає втрат: "6 "відмовників". А інші – "трисоті". Один важкий. Там ніхто не знає про нього. На міну наїхав, ногу відірвало. За нього не знаю, вижив чи ні" .

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Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили штаб окупантів під Харковом, загарбники ховаються по підвалах.

Також нагадаємо, військових РФ кидають не лише командири, а й медики.