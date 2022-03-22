Одні портянки та літр горілки: у СБУ склали портрет російського окупанта

/ Фото: Колаж: Сьогодні
СБУ оприлюднила узагальнений портрет пересічного російського загарбника. Він зазвичай має лише шкільну освіту, ходить в одних портянках три місяці поспіль, а обов'язковий елемент його "раціону харчування" – 1 літр горілки.
"Це не жарт і не перебільшення. Саме такі дані містяться у службових документах полонених російських загарбників, які перебувають у розпорядженні СБУ", — розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
За його словами, офіцери російської армії ведуть соціально-психологічний портрет особового складу, і це цілком зрозуміло, але здивування викликає те, як це робиться.
"Наприклад, графа про походження. У ній досі, як за часів столітньої давнини, вказують пункти "з робітників, із селян". Напевно, у Росії не знають, що на дворі XXI століття і такі поняття дещо застаріли", — повідомили у СБУ.
За даними відомства, у російських військових серед норм раціону харчування прописаний один літр горілки.
"Є там і медовуха, і навіть антифриз. Щоб російські загарбники не померли від випитого антифризу, який на запах нагадує їхню улюблену горілку, вони проходять спеціальний інструктаж і підписують, що знають, що антифриз – це отрута", – заявив речник СБУ.
Також у відібраних документах згадується перелік днів військової слави. Серед таких свят – Куликовська битва, в якій один ординський хан Тохтамиш розгромив іншого хана Мамая, та Бородінська битва, в якій Наполеон розгромив росіян і вже за тиждень зайняв Москву.
"Цілком можливо, що якщо росіяни пишаються своїми поразками, то їхня майбутня поразка в Україні також стане для них великим святом", — сказав Дехтяренко.
Війна в Україні 22 березня
- ВСУ ведуть оборонну операцію та подекуди атакують, повідомив радник голови ВП Олексій Арестович.
- У Чорнобаївці Херсонської області окупанти підірвали ракетою свою техніку. Раніше в цьому ж місці ЗСУ неодноразово розбивало супротивника, який намагався зайняти аеродром.
- Над столичним районом Оболонь було збито, ймовірно, ракету радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У". А на Вінниччині вдалося збити російську крилату ракету "Іскандер".
- Нескорені мешканці Херсона продовжують виходити на мирні мітинги протесту проти окупації свого рідного міста. Рашисти застосували проти людей сльозогінний газ.
- У Горлівці та Єнакієвому окупанти продовжують примусову мобілізацію місцевого населення, яке відразу вирушає до районів бойових дій.