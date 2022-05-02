Одеситам пояснили, чому тривога при ракетному обстрілі запізнюється

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Чому в Одесі не завжди лунає тривога при ракетному обстрілі, пояснив радник голови управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк. Про це він написав у Facebook.

"Багато одеситів звернули увагу, що під час обстрілів Одеси з застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", що стартують з мобільних берегових комплексів "Бастіон" в окупованому Криму, сигнали повітряної тривоги лунають не вчасно, є факти, що сигнал лунає вже після прильоту", — написав він.

За словами Форостяка, це пов'язано з особливостями цього типу ракет. Вони летять на дуже великій швидкості 2 маха (2500 км/г) і на критично малій висоті, тому з моменту виявлення, до прильоту проходять лічені хвилини. Виявляють їх або на підльоті в повітрі, або самі пуски, в залежності від способу виявлення є час на відповідне реагування, пояснив він

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"Що стосується пусків "Калібрів", а це інший різновид крилатих ракет, то ці виявити технічно легше, "Калібр" летить повільніше і є чимало фактів успішних перехоплень цього типу ракет ППО. Враховуючи ефективність нашої протиповітряної оборони останнім часом, ворог вдався до підводних пусків на мінімальних відстанях, щоб час підльоту був критично малим", — написав Форостяк.

Він додав, що попри всі ці підступні хитрощі, як мінімум одна така ракета підводного пуску була знищена на підльоті нещодавно. Є впевненість, що українці вже знають, як їх вчасно виявляти та знищувати.

"Після перемоги, я також впевнений, статистика і факти перехоплень великої кількості ракет, якими рашисти обстрілювали наші мирні міста, будуть вивчати по підручниках, серед цих випадків є просто феноменальні речі", — заявив радник голови Одеської поліції.

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