Обстріл у Чернігові: серед загиблих є громадянин США

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У Чернігові російські військові в черговий раз здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мирних жителях. Про це повідомляє поліція Чернігівської області

Внаслідок атаки є загиблі та поранені люди. Серед загиблих – громадянин США.

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Поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів. На місці події працюють правоохоронці, які ретельно фіксують усі обставини та наслідки військових злочинів росіян.

Війна в Україні 17 березня