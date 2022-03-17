Обстріл у Чернігові: серед загиблих є громадянин США

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У Чернігові російські військові в черговий раз здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мирних жителях. Про це повідомляє поліція Чернігівської області
Внаслідок атаки є загиблі та поранені люди. Серед загиблих – громадянин США.
Поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів. На місці події працюють правоохоронці, які ретельно фіксують усі обставини та наслідки військових злочинів росіян.
Війна в Україні 17 березня
- Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч військових Росії. Наразі окупанти уникають ближніх боїв, а удари завдають з повітря.
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- Ворог окупував близько 70% території Луганської області. Там уже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- Командири армії агресора втікають, залишаючи солдатів без їжі та зброї: про це йдеться у перехопленій розмові окупанта з батьками.
- Російські військові наступають на двох напрямках на інших – зміцнюють позиції та проводять перегрупування, повідомили у Генштабі ЗСУ.