Обстріл Одеської області: окупанти пошкодили будинки, є постраждалі

Військові РФ атакували Одещину / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч із 7 на 8 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області. Російські окупанти випустили три керовані ракети, внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

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"Місцева влада зараз встановлює подробиці ракетного удару, а офіційну інформацію буде оприлюднено найближчим часом", – зазначив Братчук.

Спікер ОВА запевнив, що всі літаки, які пролітатимуть над територією України у бік невизнаного Придністров'я, будуть знищені.

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Пізніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що обстріл на Одещині був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 2 будівлі, є постраждалі. Наразі інформація про них уточнюється.

Також на Одещині активізувалися диверсанти, які інформують ворога та поширюють панічні настрої. Окупанти проводять розвідку на морі, блокуючи українські порти та судна в них.

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Крім цього, на сторінці Андрієво-Іванівської територіальної громади у Facebook повідомили, що внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Після Маріуполя окупанти хочуть знищити Одесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Маріуполя російські окупанти хочуть знищити Одесу. За його словами, Росія впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить.

Про це глава держави сказав під час звернення до парламенту Греції у четвер, 7 квітня.

"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми маємо зупинити це. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності. Ми маємо врятувати Одесу від знищення Маріуполя", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що російські війська принесли смерть та руйнування туди, де століттями українці та греки насолоджувалися миром та процвітанням.

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