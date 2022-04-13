ОБСЄ визнала обстріл пологового будинку та драмтеатру у Маріуполі військовими злочинами

ОБСЄ опублікувала звіт про військові злочини РФ на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

Обстрілюючи мирне населення, пологовий будинок та драматичний театр у Маріуполі, Росія порушила міжнародне гуманітарне право в Україні. Усі факти військових злочинів ОБСЄ задокументувала у своєму звіті , який опублікувала у середу.

"Місія дійшла висновку, що пологовий будинок був зруйнований внаслідок атаки з боку російських сил. З російських пояснень випливає, що напад був навмисним. Ні попередження, ні часу на евакуацію не було. Отже, ця атака є явним порушенням міжнародного гуманітарного права. Особи, відповідальні за нього, скоїли військовий злочин ", – йдеться у звіті.

Це також стосується руйнування драмтеатру, під яким у бомбосховищі ховалися сотні жителів Маріуполя. На ньому величезними літерами на землі по обидва боки будівлі було написано "ДІТИ".

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Доповідь складається з 110 сторінок у яких докладно описані випадки умисних убивств, катувань, згвалтувань та викрадень цивільних осіб. Звіт охоплює перший місяць війни в Україні – з 24 лютого до 1 квітня. У ньому поки що немає інформації про військові злочини росіян у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської області.

Звірства РФ у Маріуполі