Оборона під щільним вогнем. Як відбивають штурм "Азовсталі" (відео)

Військові РФ обстрілюють завод / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Росія продовжує штурм заводу "Азовсталь", де перебувають жителі Маріуполя та українські захисники.
Відео атак з боку РФ опублікував полк "Азов" у Telegram.
"Штурм "Азовсталі" триває! Захисники під щільним вогнем утримують оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту", – йдеться у повідомленні.
Командир "Азову" підтвердив бої на "Азовсталі"
Підполковник "Азову" Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна. Попри це українські бійці продовжують тримати оборону. Про це він сказав під час термінового звернення.
"Маріупольський гарнізон уже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі "Азовсталь". Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону "Маріуполь". Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але незважаюючи ні на що — ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону", — сказав Прокопенко.
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