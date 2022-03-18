Новий обстріл у Харкові: є загиблі та поранені

/ Фото: Колаж: Сьогодні, ДСНС України

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені кілька будівель. Є загиблі та постраждалі, повідомляє ДСНС України.

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18 березня близько 8:40 у Харкові в результаті обстрілів зазнав руйнування шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також пошкоджені два сусідні житлові будинки.

Внаслідок обстрілу загинула 1 особа, 11 людей постраждали та 1 особа перебуває під завалами. У двох житлових будинках пожежу ліквідовано. Від ДСНС на місці працювало 55 осіб та 13 одиниць техніки.

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