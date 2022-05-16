Новий наступ загарбників на Донбасі захлинувся після 11-ї атаки

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом понеділка, 16 травня, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 11 атак окупантів. Нині тривають бої на трьох локаціях.

Про це повідомляє пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Деталі

Бої відбуваються вздовж всієї лінії фронту на Донбасі. Окупанти активно застосовують авіацію, реактивну і ствольну артилерію, важку бронетехніку і міномети. Протягом сьогоднішнього дня війська РФ 11 разів без успіху атакували позиції українських військових. На трьох ділянках бойові зіткнення тривають.

Протягом доби на цьому напрямку українські військові знищили:

1 зенітно-ракетний комплекс "Тор";

5 танків;

6 артилерійських систем, включаючи три реактивні системи залпового вогню;

13 одиниць бронетехніки та автомобілів.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили штурмовик Су-25 і три безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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Втрати в окупантів

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1228 танків та ліквідували близько 27 700 російських військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 27 700 осіб ліквідовано (+300 за добу);

танків – 1228 (+8);

бойових броньованих машин – 2974 (+16);

артилерійських систем – 577 (+22);

РСЗВ – 195;

засобів ППО – 89;

літаків – 200;

вертольотів – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);

крилаті ракети – 97 (+2);

кораблі/катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2101 (+14);

спеціальна техніка – 42.

Найбільші втрати противника (минулої доби, 15 травня) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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