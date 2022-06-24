Миколаїв трясуть вибухи: повідомляють про серію "прильотів" (фото, відео)

Ранок у Миколаєві розпочався з вибухів / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 24 червня у Миколаєві пролунало кілька гучних вибухів. Про це повідомляють Telegram-канали .

За інформацією соцмереж, всього пролунало чотири вибухи.

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Напередодні голова ОВА Миколаївської області Віталій Кім у своєму Telegram написав, що в регіоні оголошено повітряну тривогу.

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Після вибухів повітряну тривогу було оголошено по всій області. Подробиці "прильотів" уточнюються.

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