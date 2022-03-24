Нічого не боялася: стали відомі подробиці про дівчину-медика, яка стала Героєм посмертно

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Стали відомі нові подробиці про військового медика, сержанта ЗСУ Катерину Ступницьку, яка врятувала танкістів, але згодом сама загинула під обстрілом. Нагадаємо, 19 березня їй присвоїли Героя України посмертно.

"Вона росла відповідальною та бойовою дівчиною, лідером. Майже нічого не боялася. Після того, як закінчила Дубенський медколедж, вона попрацювала у сільській амбулаторії, але потім сказала батькам, що вирішила вирушити на фронт. Батьки плакали, відмовляли її, але безрезультатно", – розповіла нам староста Даничевського старостинського округу (Корецький район Рівненської області) Надія Фіщук.

За її словами, Катерина загинула у Макарові Київської області.

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"Незадовго до її смерті відбулася така історія. У приміщенні, де був штаб, був чоловік із двома дітьми. Катерина наполягла на тому, щоб він вивів звідти діток. Він послухав її, а коли повернувся, то Каті вже не було в живих", — розповіла нам Фіщук.

До цього вона додала, що Катю проводжали в останню путь мешканці кількох сіл – кілька сотень людей. "Ховали її з почестями – дорогу всипали квітами, військові несли труну і потім зробили кілька пострілів у повітря", – додала Фіщук.

Також стало відомо, що незадовго до смерті Катерина надала медичну допомогу екіпажу танка, рятуючи танкістів від смерті.

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