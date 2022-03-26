Неймовірна історія кішки-біженки з Харкова: "Липучка" загубилася на львівському вокзалі, коли разом із господарями втікала від війни

"Липучку" сім'я харків'ян взяла із притулку для тварин два роки тому. Колаж "Сьогодні"

"Липучка", так звати чотириногу, загубилася на львівському вокзалі, коли разом із господарями втікала від війни. Через два тижні її підібрала місцева волонтерка та розшукала власницю, яка вже встигла переїхати до Житомирської області. Хазяйка, коли почула, що її улюблениця знайшлася, одразу за нею приїхала.

Про це говориться у сюжеті "Сьогодні".

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"Моє сонечко, моя рибочка, моя кішка", – звертається господиня до своєї улюблениці.

Їхню зворушливу зустріч на відео зняла львів'янка Галина, яка має сім кішок і підгодовує ще й дворових. Так вона і знайшла втрачену чотирилапу.

"З-під машини вийшла кішка і вона була настільки голодна, що коли побачила їжу, кинулася і почала їсти", – розповідає львів'янка Галина Мончак.

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Жінка каже – одразу зрозуміла, що кішка домашня. Сфотографувала її та написала у соцмережах. А потім в одній із груп знайшла оголошення харків'янки, яка шукала схожу кішку. Пухнаста, як виявилося, загубилася на львівському вокзалі, куди з господарями приїхала евакуаційним потягом із Харкова.

"Злякану та голодну тварину знайшли через два тижні. Від залізничного вокзалу відійшла недалеко. Але господиня кішки на той час зі Львова вже переїхала – на Житомирщину. Проте одразу примчала за нею, після дзвінка волонтерки", – розповіла кореспондент Оксана Лабойко.

За словами Галини Мончак, господиня кішки попутниками добиралася, щоб забрати тварину.

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"Ми зустрілися. Всі плакали. Кішка її впізнала", – розповіла вона.

"Липучку" сім'я харків'ян взяла із притулку для тварин два роки тому. Щоб забрати тварину, Ірина Коноваленко подолала майже 350 кілометрів.

"Їхала я через Рівне і у всіх було таке питання: "У тебе породиста кішка?". Кажу – так ні, звичайна, але вона все одно вона моя, рідна", – розповіла дівчина.

Дивовижних історій порятунку тварин на війні вистачає.

Евакуація за кордон

Багато українців вирішують залишити країну на час воєнних дій та виїхати за кордон.

Вивезти з собою тварину теж можливо, але процедура буде складнішою, ніж для переміщення всередині країни.

Кожна країна має свої правила, але вони приблизно однакові, особливо у державах – членах ЄС. Кабмін опублікував умови для перетину кордону з Польщею з твариною:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпа;

тварина вакцинована від сказу (щеплення діє);

тварина має актуальний результат серологічного тесту визначення антитіл до збудника сказу;

тварина має дійсний паспорт європейського зразка або сертифікат щодо стану здоров'я (видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби).

Однак, якщо ви не виконали одну або кілька вимог, не засмучуйтесь. У вас залишається ще два варіанти перетину кордону.

Якщо ви можете вказати адресу проживання цієї тварини у Польщі, ви повинні мати заповнену декларацію (заявку), її можна знайти на сайті Кабміну.

Далі інформація про місця перебування передається відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю, і він уже проводить всі необхідні заходи.

Якщо ви не можете вказати адресу майбутнього перебування вихованця, ви повинні мати заповнену заявку і ветлікар проведе всі необхідні маніпуляції відразу після перетину кордону.

Інші види тварин (гризуни, кролики, земноводні, рептилії, безхребетні, декоративні водні тварини) тимчасово звільняються від дозволу головного ветеринарного лікаря Республіки Польща.

"Сьогодні" також писали, якими рейсами "Укрзалізниця" евакуює українців за кордон, і розповідали, в яких країнах ЄС можна подорожувати залізницею безкоштовно.