Частині українців відправили гуманітарну допомогу — хто її отримав

Українці отримали від Фонду продуктові набори / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні
Мешканці Мар'їнки, Селидового, Курахового, Авдіївки та інших населених пунктів Покровського району отримали 5,6 тисяч продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова.
Про це повідомляють у Фонді.
Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова вже передав жителям Донеччини понад 34 тисячі наборів із продуктами харчування. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.
Хто отримує допомогу в першу чергу?
В першу чергу продуктові набори отримують соціально незахищені категорії населення, серед яких:
- одинокі матері;
- діти з інвалідністю;
- багатодітні сім’ї;
- ті, кого неможливо евакуювати із зони бойових дій.
До набору входять: макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ з огляжу на його енергетичну цінність.
Нагадаємо, що для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей.
Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів з найнеобхіднішими продуктами для мешканців Луганщини.