Небо не закрили, але пообіцяли захистити від біологічної та ядерної загрози – результат саміту НАТО

Столтенберг знову багато пообіцяв / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
На позачерговому саміті глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі, скликаному у зв'язку з нападом Росії на Україну, представники Альянсу запевнили Україну у наданні їй додаткової допомоги для захисту від російської агресії. Зокрема, пообіцяли допомогу у боротьбі з біологічною, хімічною, радіологічною та ядерною загрозою.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Підсумок засідання
"Сьогодні ми погодилися зробити більше, включаючи допомогу в галузі кібербезпеки та обладнання для захисту України від біологічних, хімічних, радіологічних та ядерних загроз. Це може включати виявлення, захист та медичні поставки, а також навчання по знезараженню та управління кризовими ситуаціями", – повідомив Столтенберг після завершення засідання лідерів країн-членів НАТО.
Пообіцяв генсек НАТО подальшу підтримку Україні у протистоянні з Росією, проте про "закрите небо" знову не йдеться. Не планують і відправляти до України своїх миротворців.
"Сьогодні лідери НАТО погодилися, що ми повинні і надаватимемо подальшу підтримку Україні. Ми продовжимо покладати безпрецедентні витрати на Росію. Ми посилимо стримування та оборону союзників", – сказав Столтенберг.
Навколо саміту
- Перед учасниками саміту виступив президент України Володимир Зеленський, який учергове заявив, що наша країна наразі гостро потребує систем протиповітряної оборони, тому що Росія продовжує ракетними ударами знищувати міста та села.
- Напередодні зустрічі Столтенберг обіцяв притягнути до відповіді Китай за його позицію щодо розв'язаної Росією війни в Україні та Білорусь за її роль в обстрілі українських міст. Але поки що інформації про конкретні дії проти цих країн немає.
- 23 березня державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на тему заходів щодо зміцнення східного флангу Альянсу, а також подальші кроки для спільної відповіді на агресію РФ проти України.