Не інфаркт? Фейгін назвав нові причини зникнення Шойгу в Росії

Російський правозахисник Марк Фейгін (ліворуч унизу) та міністр оборони Росії Сергій Шойгу (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністру оборони Росії Сергію Шойгу могло дійсно стати "поганенько", оскільки він уже у віці, близькому до віку президента Російської Федерації Володимира Путіна

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін, розповівши, що йому відомо про стан здоров'я міністра.

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"Чому б і не інфаркт"

"Ну ви знаєте – якийсь час уже про це говорять, тому що він став менше з'являтися на публіці. Пам'ятаєте історію про те, що він і Герасимов зникли з публічного поля? Трактувати це можна як опалу. Звичайно, це можна трактувати і як те, що йому стало "поганенько", розумієте? Він у принципі у віці, близькому до путінського – чому б і не інфаркт?" – заявив Фейгін.

За його словами, в якоїсь кількості російських офіцерів вищої ланки справді можуть виникнути проблеми зі здоров'ям:

"Це може бути і наслідком того, що на нього повісили військову поразку – ну, не тільки на нього, а й на нього зокрема. Так, це може бути".

Крім цього, Марк Фейгін сказав, що у Шойгу вже були проблеми зі здоров'ям:

"Він зазвичай проходив обстеження в Бурденко у військовому шпиталі. Кажуть, що його там бачили. Правда, не правда – він же приїжджає з ескортом, розумієте? Якщо приїхав міністр оборони, то це все видно. Але в нього величезний будинок на Рубльовці – в нього там є своя медична палата. Він може лежати і там – при ньому можуть бути кардіологи та решта фахівців тощо. Тому потрібно якийсь час, щоб цю інформацію перевірити".

Правозахисник зазначив, що Міністерство оборони РФ з огляду на появу такої інформації має спростувати це, показавши Шойгу. На його думку, якщо міністр не з'явиться через день-два, це означає, що "під цим є підстави".

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Нагадаємо, 4 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що, програвши у війні з Україною, президент Росії Володимир Путін буде змушений вигадати якусь змову всередині РФ і оголосити зрадників, щоб виглядати переможцем в очах пересічних росіян.

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