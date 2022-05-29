Не хотіли йти на Київ? Російську пропаганду піймали на брехні про плани окупантів

Окупанти з початки вторгнення планували захопити Київ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська пропаганда продовжує стверджувати, що РФ ніколи не мала планів захопити Київ.

Зокрема, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю Бі-бі-сі заперечив плани Кремля окупувати українську столицю. Проте здобуті військовою розвідкою України у квітні документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України, пише Stopfake.

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Зокрема угруповання російських військ "Центр", яке діяло на Чернігівському та Сумському напрямках, мало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96-ї окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1-ї танкової армії Західного військового округу. У документах визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

Жданов розповів, чи реальний другий наступ РФ на Київ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю низька.

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"Ймовірність нової атаки на Київ фактично дорівнює нулю. У Росії просто немає сил і засобів для другої спроби. Та й кордон тепер укріплений, прорвати його буде вкрай складно", – заявив Жданов.

За словами експерта, Росія вдає, що стягує війська до Чернігова, щоб розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань та послабити їх на сході.

Водночас військовий експерт Якуб Войнаровський не відкидає, що в Москви є наміри відкрити новий фронт та здійснити другу спробу взяття Чернігівської області чи навіть прорватися до Києва.

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