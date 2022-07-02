Знайдено документи РФ, як планувався наступ

Оприлюднені дані / Фото: Колаж: Сьогодні

На Чернігівщині було виявлено зовнішній накопичувач, на якому знаходилися документи однієї з військових частин армії Росії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Телеграмі.

"На Чернігівщині оперативні співробітники Держприкордонслужби виявили зовнішній накопичувач, на якому знаходилися документи однієї з військових частин РФ, яка брала участь у бойових діях на території України", – йдеться у повідомленні.

Проаналізувавши їх, прикордонники встановили, що йдеться про зенітно-артилерійський підрозділ РФ, який дислокується у Московській області та брав участь у боях на території України.

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Загалом йдеться про понад сотню гігабайтів даних, які містив виявлений цифровий носій.

– Така інформація допоможе встановити військовослужбовців, які причетні до збройного вторгнення в Україну. Зокрема, правоохоронці знайшли штатно-посадовий розклад з біографічними даними російських військових, технічну документацію озброєння та військової техніки, — зазначили у ДПСУ.

Чи можна вкрасти дані?

Після масштабної хакерської атаки на сайти міністерств та он-лайн портал "Дія" досі не вдалося відновити роботу всіх ресурсів. Однак найбільше українців хвилює - чи стався витік даних з додатку "Дія".