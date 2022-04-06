"Знайшов спосіб не жити в рашці": Мережа вибухнула мемами після смерті Жириновського (фото)

Володимир Жириновський. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 6 квітня, вкотре з'явилася інформація про смерть лідера "ЛДПР" та російського політика Володимира Жириновського. Але цього разу офіційна інформація.

У Мережі українці почали постити меми про "втрату".

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Про смерть Жириновського повідомляли і раніше

У росЗМІ писали, що російський політик Володимир Жириновський помер 25 березня о 10:45, а останню добу він провів у комі. Проте цю інформацію спростував голова Держдуми В'ячеслав Володін. Він написав, що політик справді у тяжкому стані, але живий. Зокрема, про смерть Жириновського повідомляли Telegram-канали Mash і Звездач.

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