"Наша арта по своїх б'є": окупант поскаржився на хаос – перехоплення

Військовий РФ поскаржився, що артилерія окупантів б'є по своїх / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед російських окупантів дедалі менше бажаючих воювати в Україні. На передовій панує безлад, артилерія РФ помилково стріляє по своїх.

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта, яку перехопила українська військова розвідка у Харківській області. Перехоплену розмову опублікував радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Youtube-каналі.

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На фразу, що росіян посилають воювати без прикриття, військовий відповів:

"Та так скрізь. Що говорити, якщо наші ж артилеристи своїх вогнем накривають. У танку сиділи, міномет стріляє. Думали х*хли стріляють. Чуємо ззаду вильоти по нас – на, нах**. Міномет у своїх же довбати почав".

За словами окупанта, "багато людей звільняються, не хочуть їхати сюди".

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"Виїжджають, звільняються, всі. Тут просто такі умови, що піпець... Позавчора в наступ наші пішли, не скоординували, їх х*хли накрили, там людей 20 поранених", – розповів він.

Також окупант поскаржився, що їх відправляють у наступ без підтримки авіації – "пару гелікоптерів може прилетить, і все".

Замість почестей: військові РФ складають загиблих штабелями

Раніше СБУ опублікувала перехоплення, де військовий РФ розповідає, як окупанти складають тіла своїх убитих просто неба.

"Вони лежать штабелями. Не в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах… божевільний", – розповідають один одному росіяни.

Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "вантаж 200" уночі та невеликими партіями. І доки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.

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