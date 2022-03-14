"Нас можуть убити свої ж": полонений військовий ЗС РФ розповів, як їх покинуло командування

Російські військові відповіли на запитання журналістів / Колаж "Сьогодні"

Окупанти, яких українські військові взяли в полон, стверджують, що командування їх обманювало. Одним казали, що російських військовослужбовців везуть на навчання або для звільнення мирного населення, а іншим навіть не повідомляли, куди і навіщо вони їдуть.

Про це полонені солдати-строковики повідомили під час брифінгу.

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"24 лютого ми вторглися на територію України, але нам до останнього твердили, що це будуть просто навчання в полях, але зрештою нас обдурили. Ми доїхали до міста Рівного. Наше завдання там було – розбити блокпост і просто оглядати машини", – каже Олександр Морозов.

Військові стверджують, що в полях їм давали сухпайки, які давно прострочені, у них постійно ламалася техніка.

"З нашого боку дуже багато втрат. Ми хочемо це зупинити. Ми тут добровільно і хочемо розповісти правду. Тут гинуть люди, тут гинуть діти, пенсіонери. Вмирають ні за що. Вмирають через якогось Путіна, бо він сказав , що тут немає строковиків, але ось ми тут сидимо, 5 людей, 5 строковиків, які просто хочуть потрапити додому", – додав Олександр Морозов.

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Кидали своїх же

За словами російських військових, серед них було багато поранених, проте командування покинуло їх.

"Я був поранений, нас таких було багато. Ми мали їхати в Росію, але почався обстріл. Наше командування поїхало, а нас покинули", – каже Микола Польщиков.

За "звільнення" мирного населення військовим обіцяли грошову винагороду.

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"23 лютого нам сказали, що ми маємо звільнити мирне населення від бандерівців та неонацистів. За це нам пообіцяли грошову винагороду. У нас не було можливості піти", – додав Антон Савін.

Військові запевняють, що ними керував страх.

"У нас забрали телефони і сказали, що ми підемо на українську територію. Нами керував страх перед нашою державою — нас могли розстріляти свої або надовго ув'язнити", – каже Олександр Морозов.

Ситуація в Україні 14 березня