Найманець із "Вагнера" назвав причини поразки армії РФ під Києвом

Армія РФ зазнала поразки під Києвом / Колаж "Сьогодні"

Поразка армії Російської Федерації під Києвом була неминуча. Росіяни не очікували, що українська армія чинитиме такий лютий опір. Саме через це російські військові були захоплені зненацька.

Про це повідомив колишній найманець російської приватної військової компанії "Вагнер" Марат Габідуллін, пише telegram-канал "Сьогодні".

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"Під Києвом вони були захоплені зненацька тим, що українська армія чинила такий запеклий опір і що вони зіткнулися зі справжньою армією. Я відмовився, сказав їм: "Хлопці, це помилка", – розповів Габідуллін.

Колишній найманець додав, що досить надивився на армію РФ у Сирії.

"Російські військові не брали безпосередньої участі у бойових діях. Збройні сили РФ, коли потрібно було вчитися воювати, не вчилися воювати по-справжньому", – додав Габідуллін.

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Масове поховання під Києвом

Президент України Володимир Зеленський обмовився, розповідаючи журналістам про масових похованнях на Київщині.

"Президент інтонаційно не відділив дві тези. Перша – сьогодні біля Бучі дійсно знайшли нову братську могилу, зараз її досліджують. Друга: 900 – це приблизна кількість тіл, знайдена в тій місцевості", – сказав він.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю для польських ЗМІ сказав, що правоохоронці знову виявили масове поховання на території Київської області, яке було під російською окупацією в березні.

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