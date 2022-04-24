"Набридли борги, кредити?". У Пермі "оригінально" набирають контрактників на війну проти України

Контрактникам у РФ обіцяють "новий спосіб життя" / Фото: ТАСС, Колаж: Сьогодні

У Пермі Російської Федерації набирають контрактників в армію, обіцяючи їм "новий спосіб життя".

Фото оголошення опублікував один з харківських Telegram-каналів.

Реклама

"Поважали та пишалися"

"Набридли борги, кредити? Бажаєш змінити спосіб життя? Хочеш, щоб тебе поважали і пишалися? Дзвони!" – йдеться в оголошенні.

Серед іншого обіцяють контракт від 4-х місяців, "заробітну плату від 220 тисяч", однак не вказують, в якій валюті, зазначаючи, що це "державна гарантія".

Крім цього, згадується, що освіта не потрібна, а проїзд, харчування, проживання безоплатні. Також обіцяють "соціальні пільги":

Фото – t.me/hueviykharkov.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що рано чи пізно усі, хто розв'язав війну в Україні, будуть покарані, зокрема президент Росії Володимир Путін.

Читайте також: