"Треба якось вибиратись". Солдати РФ чекають не дочекаються, аби втекти з України – перехват

Окупанти хочуть повернутися до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Контрактники в армії Росії чекають кінця травня, щоб аби швидше втекти з України. Наприкінці цього місяця закінчується визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення "спецоперації". Тому загарбники, які в'їхали до України у лютому, мають підстави "законно" покинути службу.

Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ.

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"Сказали, заміни не буде жодної. Ніхто нас не хоче міняти, всі відмовляються сюди їхати. Думаю, напевно, зараз досиджу, три місяці як стукне, нах*й, треба якось вибиратися… Буду шукати щось на цивілці", – говорить окупант з другом.

А от знайти нових бажаючих воювати непросто. Тож командування намагається втримати хоч цих вояк.

"Приїжджають, агітують там, якими тільки способами: "Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться". Лякають, що характеристику зіпсують в особовій справі, але ще жодного не зупинило".

"Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому", – заявили в СБУ.

Навіть розстріл не лякає. Військові РФ масово тікають з армії

Окупанти тікають з армії РФ, незважаючи на погрози розстрілів і покарань. Російські солдати масово хочуть звільнитися. Також загарбники відмовляються воювати в Україні. Про це свідчать численні телефонні розмови російських загарбників, які перехоплює СБУ.

"Пацани просто беруть і їдуть вже. Нашу бригаду по-любому розформовуватимуть, бо багато людей звільнилося. От їде, наприклад, одна людина після закінчення терміну контракту… стрибає до "КамАЗу", а за ним ще восьмеро людей стрибають, які хочуть звільнитися самі за недотриманням. І вони просто їдуть, коротше, і звільняються. І отак от постійно", – розповідає окупант дружині.

Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому в кінці травня – якраз після завершення 90 днів, на які нібито розрахована "спецоперація".

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Адже кожен день перебування в Україні для росіян – це ризик потрапити у список "двохсотих", який уже налічує понад 29,5 тисячі", – наголосили в СБУ.

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