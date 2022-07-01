Над Кримським мостом здійнялися величезні стовпи диму (фото, відео)

Над Кримським мостом помітили стовпи диму / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдень 1 липня над Кримським мостом помітили величезну хмару диму.

Очевидці повідомили, що у Керчі у районі з'їзду з Кримського мосту помітили клуби білого диму. Також дим видно у районі острова Тузла. Фото з місця подій опублікував Telegram-канал "КерчИнфо".

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Telegram-канал Meduza з посиланням на російські ЗМІ пише, що задимлення біля Кримського мосту пов'язане із горінням трави Також висувається версія з посиланням на "неназване джерело в керівництві Криму" – дим з'явився через "навчання Міноборони, МНС та Росгвардії щодо забезпечення безпеки мосту та припинення загроз".

Водночас управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" повідомило, що з 13:40 1 липня рух Кримським мостом зупинено у бік Новоросійська через ДТП. Рух у бік Керчі здійснюється як завжди.

Народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував відео з місця НП.

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"Кримський міст димиться. Кажуть, що це навчання. Навчаються "проявляти жести доброї волі" та залишати окуповані землі", – написав Гончаренко.

Генерал Марченко передбачив долю Кримського моста після постачання зброї з Заходу

Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Це "основна кишка" підтягування резервів РФ. Тому як тільки обріжеться "ця кишка", в Росії почнеться паніка. Про це повідомив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання, чи буде Керченський міст однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:

"Так, це 100%. Це не є секретом ані для їхніх військових, ані для наших військових. Ані для їхніх цивільних, ані для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження", – заявив він.

Марченко вважає, що ми маємо обрізати "основну кишку" підтягування резервів. Як тільки обріжеться "ця кишка", у РФ почнеться паніка.

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"І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке", – додав генерал-майор ЗСУ.

До речі, через Керченський міст Росія перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а також на південь України.

Раніше ми повідомляли, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що знищення Кримського моста, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сьогодні не є можливим.

Також російський пропагандист Володимир Соловйов знову нервує. Цього разу причиною його панічної атаки став Кримський міст. Ймовірно, він нервує через "хлопки", які останнім часом лунають на території Росії. Пропагандист переживає за долю моста у Криму. Про це він сказав в ефірі свого ток-шоу.