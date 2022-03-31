Нацгвардієць запропонував коханій руку та серце просто на блокпосту – зворушливе відео

Нацгвардійці Володимир та Ірина познайомились, коли мобілізувалися / Фото: Колаж: Сьогодні

Український нацгвардієць запропонував руку і серце нацгвардійці на блокпосту.

Як повідомляє канал "Україна 24" під час телемарафону "UAразом", Володимир та Ірина познайомились, коли мобілізувалися. Ще місяць тому нинішній наречений не уявляв, що зробить дівчині пропозицію.

Реклама

Під оплески своїх побратимів Володимир з квітами освідчився коханій та запропонував стати його дружиною.

Ірина сказала омріяне "так".

Нагадаємо, раніше у Рівненській області одружилися нацгвардійці. Церемонія відбулася у забарикадованій міській раді – без білої сукні, друзів, батьків.

Реклама

Боялися розлуки: у Києві під час війни одружилися медики

У Києві під час війни, яку розв'язала Росія, одружилися медпрацівники. Молоді люди боялися, що військові дії можуть розлучити їх.

Лікар-реаніматолог зробив пропозицію медсестрі блоку кардіореанімації за два дні до початку війни. Проте після початку військових дій у клінічній лікарні № 5 у Києві, де працюють закохані, почали приймати поранених.

Церемонія пройшла без кілець і фати, у робочій формі.