На випадок, якщо уб'ють: батьки пишуть на тілах дітей їхні імена та контакти (фото)

Батьки вказують ім'я малюка та його дату народження / Колаж "Сьогодні"

В Україні через війну батьки пишуть дані дитинита свої контакти прямо на тілі малюка. Це на той випадок, якщо дорослих уб'ють, а дитина виживе.

Про це пише Інсайдер Україна.



"Батьки пишуть свої контакти на тілах своїх дітей на випадок, якщо їх уб'ють, а дитина виживе" , – йдеться у повідомленні.

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Дитині написали на тілі її дані та контакти батьків. Фото: Інсайдер Україна

Вбиті діти від початку війни

З початку вторгнення Російської Федерації в Україну померла 161 дитина. Також поранено ще 264 дитини, проте фактична кількість загиблих та поранених дітейвстановити неможливо. Все через те, що в українських містах російські війська ведуть активні бойові дії.

Окупанти використовують дітей як живий щит

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook, що зафіксовані випадки, коли російські окупанти використовують українських дітей як щит для військової техніки.

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За повідомленнями місцевих жителів, у селі Новий Биків Чернігівської області окупанти взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Як зазначається, мета їхніх дій – страхування колони військової техніки на марші.

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