На ротацію не сподіваються. Окупантів кидають на війні в Україні – перехоплення

У Росії не мають наміру проводити ротацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти розповідають, що у їхніх підрозділах вже не чекають на ротацію. Наразі військові РФ чекають повного виведення з території України. А дружини загарбників хочуть повернути своїх чоловіків на батьківщину, доки вони живі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Реклама

Деталі

Дружини окупантів намагаються повернути своїх чоловіків додому, доки вони ще живі. Втім, командування не дає їм такого шансу. Саме про це в перехопленій розмові розповідає російському окупанту його дружина:

"Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто не раніше вересня. Заміни вам немає. Навіть тих, у кого контракти закінчуються – все одно будуть там, доки не закінчаться воєнні дії".

Чоловік обурюється тим, що дружини військових замало роблять для їхнього повернення. Каже, що потрібно звертатися до прокуратури. На що дружина заперечує:

"А що в прокуратурі скажеш? Ти контракт підписав".

Військовий пояснює, що ця ситуація примусить їх іти на крайні заходи:

Реклама

"Якщо нічого не зміниться, люди дізнаються цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу немає, як додому поїхати. Тут або тебе, або ти. Кожного дня сидиш і думаєш: пиз… (вдарить) поруч з тобою, залишаться від тебе одні кросівки".

А на чергові заперечення дружини щодо відсутності заміни каже:

"Нехай повністю виводять. Яка заміна? Тут пацани 19-річні сидять…"

Окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ

Російські окупанти масово відмовляються йти в атаку на позиції Збройних сил України. Про це свідчить телефонна розмова військового РФ, перехоплення якої опублікувала Служба безпеки України.

Реклама

"У нас, бл*ь, дох*я хто відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять осіб... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... Усього тридцять осіб з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?" – розповів окупант.

У СБУ зазначили, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців залежно від типу військ.

"Це пояснює, чому російські окупанти все менше йдуть у пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних", – зазначили у відомстві.

У СБУ нагадали росіянам, які бажають зберегти життя на війні, про "гарячу" телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських та російських номерів.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти скаржаться, що на війні в Україні у росіян не витримує психіка. У деяких військових РФ "уже їде дах". Крім того, противники зазнають величезних втрат.

Також родичі окупантів обурюються порядками в армії Росії. Батько російського військового розповів історію про майора, який втратив усю роту на війні в Україні, а сам втік додому.