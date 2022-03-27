На Херсонщині окупанти ходять по хатах і просять їжу

У Музиківці російські окупанти просять їжу у людей. Фото: колаж "Сьогодні"
У Музиківці Херсонської області, яку тимчасово окупували російські військові, за останній тиждень зафіксували шість нерозірваних снарядів. Окупанти РФ ходять по селу, заходять у двори і просять їжу.
Про це повідомила секретар Музиківської сільської ради Людмила Погрібна у Facebook.
Що відбувається в селі?
За словами Погрібної, російські окупанти ходять селом, одні заходять у хати і просять їжу, а інші самі роздають так звану гуманітарну допомогу.
"Східне та Загорянівка без світла та води. "Херсонобленерго" під час ремонту в Сонячному та Богданівці оглянули розбиту підстанцію "Східне". Ремонт поки що неможливий", — написала вона.
Окупація Херсона та Каховки
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради. Було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення прийняли одноголосно. Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- 6 березня мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників. Щоб зупинити мітинг, окупанти почали стріляти по мітингувальниках, проте, попри це люди не розходилися.
- Керівник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війська окупантів не домоглися підтримки населення на захоплених територіях і застосовують зброю, репресії та погрози.
- Нову Каховку контролюють окупанти. Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають змоги евакуюватися.