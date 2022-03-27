На Херсонщині окупанти ходять по хатах і просять їжу

У Музиківці російські окупанти просять їжу у людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Музиківці Херсонської області, яку тимчасово окупували російські військові, за останній тиждень зафіксували шість нерозірваних снарядів. Окупанти РФ ходять по селу, заходять у двори і просять їжу.

Про це повідомила секретар Музиківської сільської ради Людмила Погрібна у Facebook.

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Що відбувається в селі?

За словами Погрібної, російські окупанти ходять селом, одні заходять у хати і просять їжу, а інші самі роздають так звану гуманітарну допомогу.

"Східне та Загорянівка без світла та води. "Херсонобленерго" під час ремонту в Сонячному та Богданівці оглянули розбиту підстанцію "Східне". Ремонт поки що неможливий", — написала вона.

Окупація Херсона та Каховки

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