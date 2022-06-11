На фронті загинув відомий військор Олексій Чубашев

На війні загинув відомий військовий кореспондент Олексій Чубашев. Колаж "Сьогодні"

У війні із російськими окупантами загинув відомий український військовий журналіст Олексій Чубашев.

Про це повідомляє у Facebook Михайло Макарук.

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"Мега позитивний і професійний журналіст. Офіцер. Людина, яка вірила у свою справу і йшла завжди до поставленої мети. Леха, я тебе запам'ятаю назавжди як порядну усміхнену людину за чашкою кави в Маріїнському парку. І ми звільнимо твою Батьківщину", – написав Макарук. .

У 2015 році журналіст почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, був автором та ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу РекрутUA. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проекти. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся до лав ЗСУ.

У Олексія Чубашева залишилися дружина, маленька донька та син, який народився у березні 2022 року. Смерть воєнного кореспондента підтвердив військовий психолог Андрій Козинчук.

Нагадаємо, під Ізюмом у Харківській області загинув Олександр Махов – багаторічний воєнкор каналу "Україна" та доброволець, що пройшов Дебальцеве.

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А під час оборони Києва внаслідок вибуху ворожої ракети на позиції українських зенітників загинув солдат Андрій Никончук. Він урятував столицю від техногенної катастрофи. Нашому захиснику посмертно надали звання Героя України.