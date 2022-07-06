На дачу поки що можна їхати без довідки з військкомату

Стали відомі нові подробиці гучної норми, яка забороняє виїжджати військовозобов'язаним з постійного місця проживання чи перебування без дозволу ТЦК (по старому – військкомату). Після того, як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці у Facebook невелике роз'яснення, що дозвіл мають брати всі військовозобов'язані, які планують виїхати за межі районів та областей, соцмережі вибухнули новим бунтом. В українців постало питання, як тепер їздити на роботу, навчання, до родичів, наприклад, із передмістя до облцентру чи столиці та назад? Народ спрогнозував, що у військкоматах почне небувало процвітати корупція, а черги будуть у кілька тисяч людей.

Ситуацію "Сьогодні" трохи прояснила адвокат, координатор волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека.

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Коментар

"Якщо людина їде на роботу в інший регіон, то це кореспондується з нормами закону 1992 року: такий громадянин має стати на облік у тому регіоні, куди він приїхав. Облік військовослужбовців має бути, – повідомила нам Євгенія Рябека. – Наведу приклад: мій племінник поїхав працювати до Львова. Банк, де він працює, зобов'язав співробітників стати на військовий облік. Щодо тих, хто їздить на роботу з передмістя до облцентру, із передмістя до Києва і назад: давайте виходити з позиції головнокомандувача про те, що жодних вказівок перешкоджати зараз немає. Думаю, доречним буде почекати день чи два, щоб дізнатися про позицію Генерального штабу. Вважаю, що додаткові роз'яснення будуть".

За її словами, не має на меті створити перешкоди.

"Насамперед, мета – це облік військовозобов'язаних та розуміння, де вони перебувають".

Резюмуючи, Євгенія Рябека відповіла на запитання, яке у соцмережах задали кілька тисяч обурених українців: "А як тепер їздити на дачу? Теж потрібен дозвіл?".

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"Посилаючись на пост головнокомандувача ЗСУ, який каже, що найближчими днями жодних вказівок перешкоджати переміщенню не було, усі можуть поїхати на дачу. А детальнішу позицію від Генштабу давайте зачекаємо", – сказала нам Євгенія Рябека.

Ситуація