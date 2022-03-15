На ЧАЕС відновили електропостачання після провокації від окупантів

На ЧАЕС відновили електропостачання. / Фото: Колаж: Сьогодні
На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання. Лінію електропостачання було пошкоджено внаслідок дій російської армії, яка захопила станцію в перший день війни.
Про це повідомило МАГАТЕ у своєму Twitter.
Таку заяву зробили після того, як українська сторона надала відповідну інформацію.
"Україна повідомила МАГАТЕ, що знову було відновлено зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена окупаційними військами", – йдеться у повідомленні.
Раніше, 14 березня, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що завдяки зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.
- Невдовзі у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.