На понад 1,6 млн доларів: Південна Корея передасть Україні допомогу

Південна Корея надішле новий пакет допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Південна Корея планує надати Україні додаткову нелетальну допомогу на суму 2 мільярди (1,6 мільйона доларів США).

Про це повідомляє Yonhap News з посиланням на джерело.

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За інформацією ЗМІ, Сеул готується наступного тижня розпочати відправку в Україну бронежилетів, шоломів, медикаментів та продуктів харчування, готових до вживання.

Південна Корея планує поетапно відправити нові поставки цивільними рейсами до Європи до кінця квітня, а Сеул та Київ уточнюють деталі щодо запланованої доставки, повідомило джерело.

Незважаючи на заклики Києва про підтримку зброєю, Сеул стверджує, що є "обмеження" щодо відправки зброї в Україну.

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Міністр оборони Сух Ук повторив цю позицію під час телефонних розмов із міністром оборони України Олексієм Резніковим минулого тижня.

Південна Корея запровадила санкції проти Росії

Південна Корея ввела санкції проти Російської Федерації у фінансовому секторі. Серед нових обмежень – припинення транзакцій із Центральним банком Росії.

"Уряд Південної Кореї на додаток до ухвалених 1 березня санкцій проти Росії у фінансовому секторі вирішив приєднатися до додаткових обмежувальних заходів, включаючи припинення транзакцій із Центробанком РФ", – повідомили у МЗС.

Усі деталі санкцій у відомстві оголосять після консультацій із відповідними міністерствами країни. Південна Корея також повідомить про своє рішення Сполучені Штати та інші країни.

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