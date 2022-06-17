Ми непереможні! Військовий виконав на автоматі "Ой, у лузі червона калина" (відео)

Військовий виконав патріотичну пісню / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові, незважаючи на всі жахи війни, намагаються знайти час для творчості та для підняття бойового духу своїм товаришам по службі.

На передовий наш захисник на автоматі виконав пісню-символ українського протистояння. Ой, у лузі червона калина " на автоматі. Відео виконання розмістив на своїй сторінці в Facebook Генштаб України

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Військовий у вільну хвилину від виконання бойових завдань заспівав "Ой, у лузі червона калина", вистукуючи її ритм на автоматі.

Де ще виконували популярну пісню

Невідомий чоловік у Москві в Олександрівському саду біля Кремля зіграв пісню "Ой, у лузі червона калина"

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Зірки українського шоу-бізнесу підняли настрій українським футбольним уболівальникам, які прийшли до Румунії на благодійний матч Динамо . Перед фанатами виступили зірки нашого шоу-бізнесу – Go_A, Руслана, The Hardkiss та DOROFEEVA. Фішкою виступу стало виконання усіма співаками знаменитого гімну січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

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