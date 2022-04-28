"Блискавичний удар": Арестович пояснив, що означає нова погроза Путіна

Олексій Арестович прокоментував погрозу Володимира Путіна завдати "блискавичного удару" / Фото: Колаж: Сьогодні
Погроза президента Росії Володимира Путіна завдати "блискавичного удару" по країнах, що втрутяться у війну в Україні, розрахована на внутрішню аудиторію. На Заході слова президента РФ не сприймають серйозно.
Таку думку висловив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live".
За словами Арестовича, у Кремлі "погрожують "Кинжалом" гіперзвуковим або якимись крилатими ракетами".
"Який там "блискавичний удар"? Якби було ядерна, він би сказав "нищівний удар" або "масштабний удар". "Блискавичний" – це він натякає на щось дуже швидке. Що найшвидше? Гіперзвукова ракета типу "Кинжал", – пояснив радник голови ОПУ.
На запитання, чи слід розглядати слова Путіна як словесну гру, Арестович відповів:
"Ясна річ. Ця заява для внутрішньої аудиторії – "ми тут напоготові, не сц*ть, шановні громадяни Росії, ми всіх переможемо, Захід зараз знепритомніє і потоне". Захід над ними ірже вже, і не тільки Захід".
Путін виступив із погрозами Заходу
Президент Росії Володимир Путін 27 квітня пригрозив завдати "блискавичних ударів" по країнах, які намагатимуться втручатися у війну РФ проти України.
"Якщо хтось захоче втрутитися в ситуацію в Україні зі сторони і створюватиме загрозу стратегічного характеру – удари будуть блискавичними", – наголосив президент РФ.
Путін заявив, що Кремль має для цього "всі інструменти, якими зараз не може похвалитися ніхто". Він додав, що "всі рішення щодо цього прийнято".
Загроза ядерного удару
- У Кремлі запевняють, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні із Україною. Ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
- Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже погрожував ядерною зброєю.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- Великобританія у разі застосування Росією зброї масового знищення залишила за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь.