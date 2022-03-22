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Мінус танки, ББМ та піхота: "Азов" показав вуличні бої з ворогом у Маріуполі (відео)

Марія Николаєнко
22 березня, 17:29
Українські танкісти успішно провели бій із окупантами в оточеному місті

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Танкісти полку "Азов" у Маріуполі знищують танки, ББМ та піхоту російських окупантів. Відео опубліковано у телеграм-каналі полку.

Повідомляється, що під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки.

"Азовські танкісти показали ворогові, хто господар на вулицях Маріуполя, і відправили окупантів до пекла", — йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 22 березня