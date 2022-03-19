Мінус один. В Україні ліквідували льотчика, який бомбив Грузію та Сирію

Не повідомляється, скільки мирних українців убив ліквідований Сергій Волинець / Колаж "Сьогодні"

В Росії місцева влада продовжує визнавати поодинокі факти загибелі своїх офіцерів на війні в Україні. Глава муніципального об'єднання Приморсько-Охтарського району РФ Максим Бандаренко на своєму телеграм-каналі розповів про похорон одного такого окупанта.

Що відомо

"Сьогодні район попрощався з льотчиком, командиром авіаційної ланки, учасником бойових дій у Грузії та Сирії, майором Волинецем Сергієм Михайловичем. За бойові заслуги нагороджений орденами та медалями, зокрема медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною", – написав Бондаренко.

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Щоправда, у цьому повідомленні нічого не сказано, за яких обставин було ліквідовано майора і які завдання він виконував у момент загибелі.

ЗМІ повідомляють, що з початку вторгнення в Україну на нашій території загинуло щонайменше 17 військовослужбовців із Краснодарського краю.

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