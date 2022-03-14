Міжнародний суд готовий винести ухвалу у справі про геноцид в Україні

7 та 8 березня Міжнародний суд провів перші слухання за позовом України проти РФ. Колаж: "Сьогодні"

Міжнародний суд підготував наказ про необхідність ухвалити вирок у справі Україна проти Росії, де Москва звинувачується у геноциді українського народу. Також очікується, що буде зачитано вирок у цій гучній справі на вимоги, висунуті Києвом.

Про це Міжнародний суд у Гаазі повідомив на своїй сторінці у твіттері.

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Що відомо

Повідомляють, що на слуханнях, які Росія бойкотувала з 7 березня, Україна звернулася до суду з проханням зобов'язати Росію припинити воєнні дії на території нашої держави. Київ надав досить доказів порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Однак у Кремлі вважають, що вони далекі від геноциду українського народу, а позов України до Міжнародного суду "нікчемний", оскільки Київ нібито неправильно тлумачить положення Конвенції.

Слухання

7 березня у Міжнародному суді ООН виступили представники України у справі про геноцид нашого народу з боку Російської Федерації.

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У цій резонансній справі Україна вимагає: