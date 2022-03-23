Метінвест зібрав понад 35 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від війни українців

"Метінвест" активно допомагає українцям, які постраждали через війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Група "Метінвест" Ріната Ахметова і волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ. Гуманітарну допомогу українці отримують щоденно – через гуманітарні центри або напряму.

Про це розповів генеральний директор підприємства "Каместаль" групи "Метінвест" Дмитро Ліппа.

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"Для нас надання гуманітарної допомоги – це справа системна. Фонд Ріната Ахметова уже понад 16 років надає допомогу, її отримали понад 8 мільйонів людей, з них 3,5 – на Донбасі. ДТЕК, "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова від початку війни надали понад 600 мільйонів гривень – у першу чергу у вигляді продуктових та медичних наборів. Продуктових наборів закуплено та передано вже понад 200 тисяч, а медицина – 500 тисяч одиниць, з них 40 тис. – це спецмедицина, набори, які використовуються для надання екстреної допомоги", – каже Дмитро Ліппа.

Наразі ці медичні набори перебувають на Запоріжжі, де розташований великий розподільчий центр. А звідти допомога надається першочергово тим, хто її потребує – вимушеним переселенцям з Маріуполя та інших міст України, які постраждали від війни, підкреслив Ліппа.

"Крім Запоріжжя, розподільчі центри є також у Павлограді, Кривому Розі та Камянському. Також у нас дуже системно працює волонтерська допомога: загалом по групі вже понад 35 тонн допомоги зібрано. Вся ця робота систематизована і організована на високому рівні, тож ми готові надавати допомогу всім, кому потрібно – кошти і засоби для цього є", – зазначив Ліппа.

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Ліппа також додав, що наразі група "Метінвест" Ахметова облаштувала у містах присутності уже понад 6 тисяч місць, де зможуть жити переселенці – у гуртожитках, профілакторіях, дитячих таборах.

"Вся соціальна інфраструктура, яка раніше використовувалася для відпочинку, зараз переобладнана для прийому людей. І це історія, яка працює зараз по всій Україні", – резюмував він.

Як відомо, компанія "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони. На ці гроші будуть закуплені бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.

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Проходитиме закупівля у декілька етапів: перші 3 тисячі "броників" та 500 аптечок вже доставлені у українські міста.

Евакуація до Запоріжжя

З Маріуполя до Запоріжжя можуть евакуюватися до 30 тисяч переселенців. Так, за словами гендиректора заводу "Запоріжсталь" компанії "Метінвест" Олександр Мироненка, у місті створюється чимало притулків, у тому числі ресурсами групи "Метінвест".

Також компанія, спільно з обласною та місцевою владою, забезпечила облаштування 2 тисяч додаткових місць для постраждалих. Люди зупиняються тут на пару ночей, і їдуть далі туди, де безпечніше.

Раніше ми писали, шо компанія "Метінвест" Ріната Ахметова запезпечить проживання на базах відпочинку, у санаторіях, профілакторіях та гуртожитках у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську, 5,5 тис. біженців.