"Метінвест" облаштує 5,5 тис. біженців із гарячих точок України

Біженців прийматимуть у кількох містах / Колаж "Сьогодні"

Група "Метінвест"Ріната Ахметова та Вадима Новинського облаштовує притулки для біженців із найгарячіших точок України, зокрема, з Маріуполя. Біженців прийматимуть на базах відпочинку, у санаторіях, профілакторіях та гуртожитках у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Реклама

Для людей облаштують близько 5500 спальних місць. Волонтери "Метінвесту" зібрали ковдри, подушки, білизну та інші необхідні речі. Також компанія купує матраци. Створено умови для приготування їжі та є товари першої необхідності – питна вода, харчові продукти та ліки.

Група "Метінвест" закупила матраци. Фото: пресслужба компанії

Реклама

З внутрішніми переселенцями на місцях будуть за необхідності працювати психологи та лікарі.

Волонтери "Метінвесту" зібрали всі необхідні речі. Фото: пресслужба компанії

Реклама

Потрібно чекати на "зелений коридор"

Колони з гуманітарним вантажем та евакуаційними автобусами вже сформовані у Запоріжжі та чекають на відкриття "зеленого коридору" в Маріуполь.

"Ми віримо, що здоровий глузд прокинеться у нашого ворога і гуманітарні коридори будуть працювати. Люди дуже чекають на допомогу в містах, де вже більше тижня йдуть безперервні обстріли. Маріуполь сьогодні просто гине без їжі та води. Ми готові допомогти. Ми знаємо, як і головне, нам є чим допомогти. Сподіваємося, що ця жахлива ситуація найближчим часом буде вирішена, і ми зможемо врятувати людей" , – каже генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженко.