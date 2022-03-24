Помста? Чому Путін стирає з лиця землі Маріуполь

Українське місто Маріуполь, яке російські окупанти щоденно знищують, Кремль обрав за мішень не лише через стратегічні цілі.

Таку думку висловив мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі "Україна 24".

"В Маріуполі є дві причини. Одна – це позиція Ріната Ахметова. Важливо в цьому питанні, що він є проукраїнським бізнесменом і він зробив немало для розвитку Маріуполя. І зараз, я вважаю, його заслуги, його допомога Збройним силам, які обороняють Маріуполь, дуже велика. Тому причина тут є така як "зуб за зуб". Ну і, звісно, це є шлях до Криму", – зазначає Атрошенко.