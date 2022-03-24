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Помста? Чому Путін стирає з лиця землі Маріуполь

Сергій Пономаренко
24 березня, 22:28
Кремль дратує проукраїнська позиція та розбудова міста

Росія знищує Маріуполь. Фото Reuters

Українське місто Маріуполь, яке російські окупанти щоденно знищують, Кремль обрав за мішень не лише через стратегічні цілі.

Таку думку висловив мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі "Україна 24".

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"В Маріуполі є дві причини. Одна – це позиція Ріната Ахметова. Важливо в цьому питанні, що він є проукраїнським бізнесменом і він зробив немало для розвитку Маріуполя. І зараз, я вважаю, його заслуги, його допомога Збройним силам, які обороняють Маріуполь, дуже велика. Тому причина тут є така як "зуб за зуб". Ну і, звісно, це є шлях до Криму", – зазначає Атрошенко.

Ситуація у Маріуполі