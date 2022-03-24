Мась, Вінницю, що не захоплять? Українку викрили у зв'язках із бойовиками "ДНР"

Українка чекала на "звільнення" Вінницької області російською армією. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканку Вінницької області, яка підтримувала контакти із бойовиками так званої "ДНР". Про це кореспонденту "Сегодня" повідомили у СБУ.

"Громадянка України, 1974 року народження, чекала на "звільнення" Вінницької області російською армією. Під час спілкування з терористами так званих "ДНР", жінка проводила глорифікацію військових Росії та бойовиків незаконних формувань. Називала їх великою і потужною армією, яка повинна звільнити Україну, у тому числі й Вінницьку область. Крім того, за місцем своєї роботи підозрювана свідомо розповсюджувала серед колег подібні висловлювання", – розповіли у спецслужбі.

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Вчасно допиту затримана підтвердила, що підтримувала збройну агресію Росії проти України та підтримувала зв'язок із учасником незаконного збройного формування "ДНР" з 2014 року.

У СБУ також опублікували частину листування жінки з бойовиком, у якій вона писала про необхідність захоплення Росією Вінницької області.

За цим фактом слідчі СБУ проводять досудове розслідування в рамках відкритого кримінального провадження.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Києві затримали російського диверсанта , який не зміг вимовити слово паляниця.

Також ми писали, що у київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів. В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами. Інший через месенджери передавав ворогові оперативну інформацію щодо українських військових.