Марченко: ППО збила три ворожі ракети на Одещині

Марченко подякував за чудову роботу українським військовим / Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти продовжили 28 квітня завдавати ударів по Одеській області. Силам ППО вдалося збити три ворожі ракети і таким чином урятувати людям життя.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Що відомо
"Хочу почати з радісної новини. Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над одеським районом було збито три ворожі ракети, які летіли вбивати мирних жителів. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", – зазначив Марченко.
Також він розповів, що в ніч проти 28 квітня ворог намагався проводити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури. Російські окупанти використовували безпілотник. Він також був збитий нашими підрозділами.
Обстановка на Одещині
- В останні два дні головним об'єктом ракетно-бомбових ударів армії Російської Федерації є міст через Дністровський лиман. Цей інфраструктурний об'єкт вже має значні пошкодження.
- 23 квітня російські військові злочинці завдали ракетних ударів по житловому мікрорайону в Одесі. В результаті загинули мама з немовлям, а також вагітна жінка.
- Президент України під час пресконференції з українськими та зарубіжними журналістами емоційно висловився щодо удару по Одесі: "Подонки смердючі!".
- На думку експертів, зараз у Росії немає жодної можливості захопити Одесу, а отже, всі обстріли спрямовані лише на знищення мирних українців.