"Люди втрачають розум через кількість тіл": розповідь учасника розбору завалів в Маріуполі

Більшість людей мають нервові зриви / Колаж "Сьогодні"

У людей у Маріуполі почастішали нервові зриви. Все через те, що під натиском окупантів, городяни розгрібають у місті завали, під якими містяться сотні трупів. Під час роботи маріупольці впадали у мовчазний ступор або у них траплялася істерика.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

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"У людей, які працюють на завалах, траплялася блювота, а також вони впадали в мовчазний ступор. Регулярно траплялися істерики. Все тому, що кількість людських тіл та їхніх фрагментів під завалами зводить з розуму. Під кожним будинком, який вони розгрібали, було близько 80-100 трупів", - йдеться у повідомленні.

Радник мера стверджує, що офіційні цифри людських втрат у Маріуполі з реальними можуть не співпадати.

"У людей у місті зараз нервові зриви. Деякі раптово починають сміятися, деякі плачуть. Люди стали більше містом пересуватися і бачать всі жахи, всі руйнування. Тепер вся картина у них перед очима. Психіка й не витримує радості "російського миру"", – йдеться у повідомленні.

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Біля Маріуполя знайшли вже третю братську могилу

Поблизу Маріуполя зафіксували вже третє місце масового поховання людей. Викопані траншеї супутник виявив біля цвинтаря окупованого російськими військами селища Старий Крим за 5 км від міста.

Довжина нових траншів сягає понад 200 метрів. Перші вириті траншеї на місцевому цвинтарі з'явилися 24 березня, вони були довжиною близько 70 метрів.

Вже 7 квітня помітили, що місце поховання побільшало, а частина траншей була закопана.

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