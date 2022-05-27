Люди хочуть повернути Україну: на окупованих територіях шоковані свавіллям РФ – перехоплення

В Запорізької області окупанти тероризують місцевих жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованих районах Запорізької області активізується партизанський рух, місцеві жителі обурені діями російських військових.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта та місцевої мешканки, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Жінка скаржиться на свавілля з боку росіян:

"Зараз зателефонували з Кирилівки, у моєї подруги на базі відпочинку 20 із чимось БТРів зайшли і відбирають. У неї там база на два поверхи на двох сотках. А чого по-хорошому не можна сказати? Сказали б – люди, нам потрібна така- то допомога, а не прийти і нахабно забирати? Народ зараз знаєш як окрисився? Зараз знову в Кирилівці партизани піднімаються, це найстрашніше… Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. жити нема на що, вони хотіли поторгувати, поки є можливість... Це як пояснити?"

Як заявила місцева мешканка, "бендери" у нас так не чинили, як Росія прийшла".

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Окупант запевняє, що "це поки що все не устаканиться, потім все віддадуть – і приміщення, і все", проте жінка не вірить йому.

"У нас такого в житті не було. Там говорять про наших "бендерів", ми хотіли б цих "бендерів" сюди повернути, щоб вони прийшли, бо так нас ніхто не ображав", – заявила вона.

В Енергодарі підірвали "мера"-колаборанта

В Енергодарі Запорізької області було скоєно замах на самопроголошеного главу "народної адміністрації" міста Андрія Шевчика. Він отримав поранення внаслідок вибуху в під'їзді будинку, де проживає його мати.

Після приходу окупантів депутат міської ради Енергодару від "ОПЗЖ" Андрій Шевчик очолив нову "раду самоорганізації міста".

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Після замаху на Шевчика росіяни почали шукати українських партизанів по всьому місту.