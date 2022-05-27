Лукашенко розігрує комедію перед Путіним – Жданов

Жданов розповів про ситуацію у Білорусі. Колаж "Сьогодні"

Президент Білорусі розігрує комедію перед російським президентом Володимиром Путіним.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі проекту FREEДOM.

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"Про ситуацію в Білорусі: Лукашенко розігрує комедію перед Путіним – ми готуємось, але ще не готові. Штаб південного командування – це ще відтягування часу", – сказав експерт.

За словами Жданова, це нескінченна підготовка до війни – вона триватиме до кінця війни.

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За словами експерта, на сьогодні поставки західної зброї відбуваються невеликими партіями і не відповідають запитам України. Якісний стрибок в обсягах, які дозволять озброїти українські військові частини, відбудеться після того, як запрацює закон про ленд-ліз.

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