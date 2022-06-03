Лукашенко віддаватиме борги Путіну під час війни проти України – Селезньов

Селезньов розповів, у який спосіб Лукашенко повертатиме борги Путіну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз на Донбасі світ спостерігає кульмінацію можливостей російської армії, після якої вона буде змушена взяти паузу. Це буде потрібно для того, щоб зняти з довгострокового зберігання зброю та військову техніки. До того ж, значну допомогу надасть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це заявив військовий журналіст Владислав Селезньов в ефірі "Україна 24".

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За його даними, нині на території республіки Білорусь відбувається процедура зняття з довгострокового зберігання озброєння та військової техніки.

"Я абсолютно переконаний в тому, що згодом ця техніка буде передаватися для посилення бойових спроможностей російської армії", – переконаний Селезньов.

Він зазначив, те, що зараз починає використовувати російська армія, на кшталт танків Т-62 70-х років випуску, не годиться для сучасної війни, яка відбуваєтсья в 21 столітті. Але росіяни змушені це використовувати.

"Я думаю, що шляхом надання військової техніки та озброєння Лукашенко буде відпрацьовувати ту саму карму, яку заборгував Володимиру Путіну під час їхніх комунікацій за останні 20 років", – сказав журналіст.

Селезньов стверджує, що зараз в межах навчань на території Білорусі відбувається процедура зняття техніки з довгострокового зберігання. Водночас, невідомо, яка саме техніка та у якій кількості буде передана російській армії.

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Журанілст переконаний, що техніку передадуть РФ, а не використають для посилення білоруської армії.

Лукашенко підігнав військову техніку до самої Волині

Білорусь підігнала колону військової техніки своїх збройних сил до кордону з Україною. Техніку помітили поблизу Волинської області, повідомив "Білоруські гаюн".

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Зазначається, що вчора у Дрогичині Брестської області було помічено колону військової техніки ЗС РБ. Серед техніки було помічено: 6 БТР та один МАЗ.

Сьогодні об 11:35 у Кобринському районі, з боку Борисівки у бік Дивини проїхала ця сама колона, у супроводі двох машин ДАІ. Потім повернула до села Дивина у бік кордону з Україною.

12:45 з боку кордону з Україною у бік Кобрина рухалися 2 БТР та МАЗ, потім за ними колона з 6 БТР та МАЗу.

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