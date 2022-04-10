Луганську область може чекати доля Маріуполя – Гайдай

У Луганській області не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
На Луганщину може очікувати сценарій Маріуполя. А битва за Донбас триватиме кілька днів, але за ці дні наші міста можуть повністю знищити.
Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю 24 каналу.
"Битва за Донбас покаже. Вся Луганщина – це Україна", – сказав він.
За його словами, евакуюватися варто.
"Ваш обов'язок залишитися живим, якщо – ні, то за що ми воюємо?! Подбайте про власну безпеку", – додав Гайдай.
Втрати окупантів
З початку вторгнення Росії до України армія РФ втратила близько 19300 солдатів, а також понад 700 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати супротивника з 24.02 до 10.04:
- особовий склад – близько 19 300 осіб,
- танки ‒ 722 од.
- бойові броньовані машини ‒ 1 911 од.,
- артилерійські системи – 342 од.,
- РСЗВ – 108 од.,
- засоби ППО – 55 од.,
- літаки – 152 од.,
- вертольоти – 137 од.,
- автомобільна техніка – 1384 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерни з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
- спеціальна техніка – 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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